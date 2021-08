Manu Chao a Cerveteri, caos tra la folla. Il sindaco sul palco: "Sedetevi o spengo tutto"

Caos al concerto di Manu Chao ieri sera a Cerveteri. La voce di "Me gustas tu", attualmente in tour in Italia, si stava esibendo sul palco dell'Etruria Eco Festival di Marina di Cerveteri, comune del litorale laziale a nord di Roma, quando ad un certo punto gli spettatori si sono alzati in piedi e ignorando le norme anti Covid, che impongono al pubblico di mantenere il distanziamento fisico e di restare seduto, si sono messi a ballare sulle note delle sue canzoni.

A richiamare all'ordine, con toni duri e severi, nel bel mezzo delle polemiche legate al concerto di Salmo a Olbia, è stato il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci. Che è salito direttamente sul palco e, rivolgendosi agli spettatori, ha minacciato: "Ora basta. Dobbiamo essere rispettosi della gente che è morta. Se non vi rimettete al vostro posto entro 3 minuti sospendiamo il concerto".

Gli spettatori gli hanno dato retta. L'accesso all'evento era consentito solo a un numero limitato di persone, sedute e munite di green pass, come previsto delle norme attualmente in vigore.

L'artista franco-spagnolo ha assistito sgomento alla scena: "Era in linea con le nostre norme - ha fatto sapere il sindaco di Cerveteri Pascucci, che dopo il concerto ha incontrato in camerino Manu Chao, dispiaciuto per quanto successo - ma lui non c'entrava niente ed è stato veramente molto bravo, non ha fatto neppure mezza polemica".