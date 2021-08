Nick Cave firma la colonna sonora del film su Marilyn Monroe

Da un lato Marilyn Monroe, tra le più celebri attrici della storia del cinema. Dall'altro Nick Cave, tra i cantautori rock più stimati. Porta la firma del leader dei Bad Seeds e del suo sodale Warren Ellis la colonna sonora del film su Marilyn Monroe.

"Blonde", diretto da Andrew Dominik, ispirato all'omonimo libro del 2000 scritto da Joyce Carol Oates, racconta la storia della grande diva americana, morta in circostanze misteriose nel 1962 nella sua casa di Los Angeles a soli 36 anni.

A interpretare l'attrice sarà Ana de Armas. Nel cast anche Julianne Nicholson, Bobby Cannavale e Adrien Brody. Tra i produttori del film, atteso su Netflix nel 2022, c'è anche Brad Pitt.

Insieme, Nick Cave e Warren Ellis hanno composto diverse colonne sonore: da quella de "La proposta" di John Hillcoat (2005) a quella de "I segreti di Wind River" di Taylor Sheridan (2017), passando per "L'assassinio di Jesse Sames per mano del codardo Robert Ford" (diretto dallo stesso Andrew Dominik nel 2007), "The road" (2009), "Lawless" (2012), "Loin des hommes" (2014) e la serie tv "Marte" (2016).