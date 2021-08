Un gesto per celebrare la ritrovata libertà, dopo che il padre Jamie ha finalmente acconsentito ad abbandonare la tutela. Britney Spears festeggia con una serie di foto in topless pubblicate sul suo account Instagram ufficiale l'imminente liberazione dall'opprimente tutela che i giudici le affibbiarono tredici anni fa dopo il forte crollo nervoso. La popstar, oggi 39enne, ha pubblicato insieme alle immagini, che la ritraggono mentre si stringe i seni (coprendo i capezzoli), un lungo post:

"No, non mi sono rifatta le tette e non sono nemmeno incinta. Ho grandi tette in queste foto perché ho divorato il cibo".

A proposito della scelta di spogliarsi di fronte al cellulare e postare le foto su Instagram, dove la seguono 33,3 milioni di persone, la voce di "Toxic" ha scritto:

"Vi starete chiedendo perché mostro il mio corpo ora. Beh, sono nata così e volevo vedermi in un modo più leggero, nuda. Io sono una donna bella, sensibile, che ha bisogno di guardarsi nella forma più pura. No, non farò altre foto in topless per il resto della mia vita perché diventerebbe noioso, ma sicuramente aiuta quando hai bisogno di essere illuminata".