Salmo: "Altre mille feste in tutta Italia". "Quindi se lo fanno gli altri, lo fai anche tu?".

"Ci sono altre mille feste così in tutta Italia.

Non aggiungo altro": lo ha scritto Salmo su Instagram, ricondividendo tra le sue storie il video di una festa illegale, senza controlli, distanziamento fisico e mascherine, che si è svolta nella discoteca Villa delle Rose, a Riccione, sulla Riviera romagnola, club che peraltro è stato chiuso in seguito ai controlli dello scorso week end della polizia e dei vigili urbani per mancato rispetto delle normative anti-Covid. In molti, però, hanno commentato duramente il post di Salmo. "Quindi Salmo se lo fanno gli altri, lo fai anche tu?", ha scritto un utente. "Salmo be like: ma mamma anche lui l'ha fatto", ha postato un altro. C'è chi la butta sull'ironia: "Occhio a non postare video di feste e assembramenti che Salmo li trova tutti".

Il rapper sardo, finito nell'occhio del ciclone in seguito al concerto gratuito che lo scorso venerdì lo ha visto radunare sotto la ruota panoramica di Olbia 4 mila persone che hanno ballato e cantato sulle note delle sue canzoni con regole pre-pandemia, ha ribadito tramite i suoi canali social di aver voluto protestare contro "le regolette patetiche" che "ha imposto lo Stato per i concerti".

Salmo è stato bacchettato da più parti. Il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha detto che non c'è "nessuna penalizzazione per la musica, dove sono in vigore le stesse misure previste per lo sport". Il movimento Bauli in Piazza, che è nato come forma di protesta durante lo stop forzato dei live e ha visto i lavoratori dello spettacolo scendere in piazza a Milano e a Roma per far sentire le loro voci rispettando comunque il distanziamento e le norme anti-Covid, ha condannato duramente la mossa del rapper: "Non riusciamo nemmeno a considerarlo un atto di disobbedienza civile". Dura anche Assomusica, associazione di categoria che rappresenta la maggior parte degli organizzatori italiani di concerti, che con una .nota ha preso le distanze da Salmo. Fedez, che è stato tra i primi colleghi a criticare il rapper, in seguito alle provocazioni di quest'ultimo gli ha prima dato dell'immaturo e del narcisista, poi ha postato: "Non sei un artista, sei uno stronzo".

Come Salmo, in questi giorni si stanno esibendo in club e discoteche senza rispettare le norme anti-Covid anche - tra gli altri - Fred De Palma, Elettra Lamborghini, Shiva e Ludwig.