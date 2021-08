Accuse su Bob Dylan: "Nel 1965 rapporti con una minorenne". Il portavoce smentisce

Bob Dylan è stato accusato di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne. A riportare la notizia è il portale statunitense Page Six. I fatti risalirebbero al 1965, ben 56 anni fa. Ma la donna, che aveva 12 anni e ora ne ha 68, si è decisa a denunciare solamente ora. Ha preferito restare anonima. Un portavoce di Bob Dylan, 80 anni compiuti lo scorso maggio, ha commentato: "Queste accuse che arrivano a distanza di 56 anni sono false e saranno smentite con forza".

Nelle carte depositate lo scorso venerdì presso la corte suprema di Manhattan, come riporta Page Six, si legge che la donna in seguito alle molestie che avrebbe subito da parte del cantautore avrebbe sviluppato problemi di depressione e ansia: disagi che avrebbe curato con percorsi terapeutici, ma con i quali ancora oggi fa i conti. Lui all'epoca aveva 24 anni.

Dylan, stando alle accuse della donna, avrebbe abusato ripetutamente di lei nella primavera del 1965. Gli abusi si sarebbero consumati nelle stanze del Chelsea Hotel, lo storico albergo di New York che negli Anni '60 ospitava musicisti e artisti come Janis Joplin, Patti Smith, Leonard Cohen e lo stesso Dylan. Il cantautore, si legge sempre nelle carte, approfittando della sua fama e della sua popolarità avrebbe instaurato un vero e proprio legame con la ragazzina, approfittando di lei dopo averla drogata.

La donna ha presentato insieme alle carte prove che testimonierebbero le violenze subite e oggi chiede un risarcimento danni.