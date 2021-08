Il 17 giugno 2011 arrivava nei negozi "Bon Iver, Bon Iver", secondo album del progetto che fa capo a Justin Vernon, forte del successo raccolto quattro anni prima, nel 2008, con "For Emma, forever ago", il disco di "Skinny love". Per celebrare il decennale dell'uscita del disco, amatissimo dai fan del cantautore e dai seguaci della scena indie folk, Vernon ne annuncia ora una speciale ristampa.

"Bon Iver, Bon Iver" ritornerà nei negozi il 14 gennaio 2022, con un anno di ritardo rispetto ai festeggiamenti per il decennale. In cd e in vinile. La riedizione includerà, oltre alle dieci tracce originariamente presenti nell'edizione del 2011 (che vendette solo negli Stati Uniti la bellezza di un milione di copie), anche cinque tracce bonus: si tratta delle registrazioni effettuate da Justin Vernon presso gli AIR Studios nel 2012.

Ad accompagnare il packaging ci sarà inoltre un saggio scritto da Phoebe Bridgers, che parla dell'impatto che il disco ebbe sulla nuova scena di cantautori americani.