Dave Grohl: "Ecco il mio rito scaramantico prima di ogni singolo concerto"

Si dice che Thom Yorke rimanga in silenzio per ore, meditando e facendo l'invertita sulla testa. Che John Legend mangi mezzo pollo arrosto e che Eminem sgranocchi salatini. Si dice pure che Rihanna e Beyoncé preghino, che Jack White distrugga cose dietro le quinte con una mazza da baseball e che Pink si faccia toccare il seno dal suo migliore amico. Ma qual è il rito scaramantico di Dave Grohl prima di ogni singolo concerto? Il frontman dei Foo Fighters lo ha raccontato a Mark Hoppus dei Blink-182 ai microfoni del suo podcast "After School Radio":

"Un'ora prima dell'inizio dello show io mi apro una Coors Light e canto: 'Oh, hello darkness, my old friend'. Ma i nostri camerini sono sempre pieni di amici".

Tra le cose che gli mancano di più dei concerti ci sono proprio gli amici, ha raccontato il leader della rock band statunitense: