Secondary ticketing, stretta in UK su Viagogo e StubHub: ora rischiano la chiusura

Intervento storico della CMA, l'autorità garante della concorrenza e del mercato nel Regno Unito, in tema di secondary ticketing. L'ente si è espresso sulle leggi che finora regolavano il mercato dei biglietti per gli spettacoli, ritenendole troppo deboli. E ha annunciato provvedimenti per rendere ancor più difficile la vita ai bagarini digitali: siti come Viagogo o StubHub potrebbero essere chiuso o puniti con multe salatissime. La CMA ha raccomandato al Parlamento di apportare modifiche alla legge che regola il mercato secondario dei biglietti. Tra le varie modifiche proposte, c'è anche il divieto alle piattaforme di consentire ai rivenditori di vendere più biglietti per uno show di quanti ne possono legalmente acquistare sul mercato primario e l'introduzione di norme che impongano alle piattaforme di essere pienamente responsabili in caso di biglietti falsi messi in vendita sui rispettivi siti.