Il governo cinese è azionista di ByteDance (casa madre di TikTok)

Mentre l'attenzione del pubblico e della comunità finanziaria si fissava sugli ormai ricorrenti giri di vite impressi dalle autorità cinesi alle grandi piattaforme tecnologiche locali (con ricadute sui corsi delle azioni, come nel caso di AliBaba e di Tencent), il governo di Pechino aumentava il suo potere di controllo e di veto sui suoi gioielli anche in altri modi. Ad esempio, diventandone silenziosamente azionista di minoranza con un potere di controllo sproporzionato rispetto alle quote acquisite.