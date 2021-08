E intanto i Maneskin in Belgio combinano questo / VIDEO

Mentre in Italia lo scorso sabato montava la polemica legata al concerto a sorpresa tenuto da Salmo a Olbia con regole pre-pandemia, di fronte a un pubblico di migliaia di persone senza controlli, mascherine e distanziamento fisico, nel pomeriggio di sabato i Maneskin si esibivano sul palco del Ronquières Festival, a Braine-le-Comte, in Belgio.

A Bruxelles il governo ha rivisto già due settimane fa le regole anti-Covid, comprese quelle legate allo svolgimento dei concerti. D'altronde i dati legati all'andamento epidemiologico del Belgio sono ben diversi da quelli dell'Italia: lì nell'ultima settimana la pandemia ha fatto registrare una media di 1878 nuovi contagi al giorno, contro i 6322 dell'Italia. Dallo scorso venerdì gli eventi per 1500 o più persone possono svolgersi senza misure di prevenzione - e dunque senza mascherine e senza distanziamento - ma possono assistervi solamente persone il possesso del Covid Safe Ticket, il green pass nazionale che certifica la doppia vaccinazione, la negatività al test o la guarigione dal virus.

E infatti al Ronquières Festival la band romana si è esibita di fronte ad una platea non distanziata: lo show, stando ai video condivisi dagli stessi Maneskin sui social e ai commenti dei fan belgi di Damiano David e soci, è stato spettacolare. In Belgio, peraltro, il gruppo sta riscuotendo ampi successi: nell'ultima settimana i Maneskin hanno ben tre brani tra le prime 30 posizioni della classifica dei singoli più ascoltati e scaricati in Belgio, 11esimi con la cover di "Beggin'", 14esimi con "I wanna be your slave", 30esimi con "Zitti e buoni".

Durante l'esibizione sulle note della stessa "I wanna be your slave", che i Maneskin hanno reinciso in duetto con Iggy Pop, il frontman Damiano ha fatto pure stage diving: dal video, in un primo momento sembrava che si fosse sfracellato a terra, invece la folla - non senza fatica - è riuscita a tenerlo su, riportandolo sul palco. "Wild kids getting wilder", hanno scritto i quattro componenti della band nel post su Instagram.