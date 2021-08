Cosa sappiamo del nuovo album di Lorde, nei negozi questo venerdì

L'attesa è praticamente quasi finita. Questo venerdì, 20 agosto, Lorde spedirà nei negozi - e sulle piattaforme di streaming - il suo nuovo album, "Solar power". È il terzo dal successo del 2013 di "Royals", la hit inclusa nell'album d'esordio "Pure heroine" che fece della cantautrice neozelandese una celebrità quando era ancora 16enne. Arriva a distanza di quattro anni dal precedente, "Melodrama", acclamatissimo dalla critica tanto da essere considerato alla fine dell'anno uno degli album migliori del 2017, in cima alle classifiche delle varie riviste specializzate, dal New Musical Express a Consequence of Sound, passando per l'edizione statunitense di Rolling Stone e Stereogum: sfiorò pure un Grammy Award come "Album dell'anno", battuto poi da "24K Magic" di Bruno Mars.

L'assenza dai social e i singoli

In questi quattro anni Lorde, vero nome Ella Marija Lani Yelich-O' Connor, si è eclissata anche dai social, facendo perdere le sue tracce: dopo essere riapparsa online solo in rarissime occasioni, come quando lo scorso ottobre postò alcune storie per spronare i coetanei ad andare a votare per le elezioni in Nuova Zelanda (che hanno segnato la vittoria di Jacinda Ardem del NZLP, New Zealand Labour Party), è tornata ad aggiornare i suoi canali ufficiali solo in occasione dell'uscita a giugno del primo singolo estratto dal nuovo album, il brano che dà pure il titolo all'intero disco, "Solar power".

"I social media uccidevano la mia creatività, la parte del mio cervello che funziona di più", ha detto lei in una delle pochissime interviste concesse in questi quattro anni. Il tempo che poteva dedicare ai social ha preferito dedicarlo a visitare l'Antartide, osservando con i suoi occhi gli effetti del cambiamento climatico (ha documentato l'esplorazione in un libro fotografico, "Going South", uscito all'inizio di giugno). E naturalmente alla musica: c'è grande attesa, infatti, per "Solar power", specie dopo i primi due ottimi singoli, la title track e ".Stoned at the nail salon". Nelle nuove canzoni Lorde racconta proprio com'è vivere lontano dai riflettori, senza cercare a tutti i costi l'attenzione:

"Sono tornata a vivere la mia vita, a fare il fiore di serra, una persona delicata e introversa. Mi rendo conto che è difficile per le persone comprendere questa mia scelta".

La pausa poteva durare a lungo. Ha detto la cantautrice in una recente intervista al New York Times:

"La domanda che mi sono fatta più volte è stata: 'Che cosa stai facendo?'. Pensavo: 'Tornare significherà interrompere la mia vita'. Alla fine l'ho fatto perché credo in questo album",

La produzione

Le lavorazioni dell'album hanno visto Lorde tornare a lavorare gomito a gomito con Jack Antonoff, produttore di riferimento del pop di qualità, già collaboratore - tra gli altri - di St. Vincent, Taylor Swift, Lana Del Rey e Clairo. A causa delle limitazioni agli spostamenti legate alla pandemia da Covid-19, le lavorazioni si sono svolte in parte da remoto: Lorde a Auckland, in Nuova Zelanda, e Antonoff a Los Angeles. A livello di stile e sonorità, ha anticipato Lorde, "Solar power" è un caleidoscopio che mette insieme i Mamas and the Papas, Bee Gees, ma anche All Saints, S Club 7, Natalie Imbruglia e Nelly Furtado. A proposito della collaborazione con Antonoff, l'artista ha spiegato:

"Non ho fatto un disco à la Jack Antonoff. Ho fatto un disco à la Lorde: lui m,i ha aiutato a trovare le produzioni e gli arrangiamenti giusti per i vari brani".

La copertina e il video di "Solar power"

La copertina dell'album è la stessa del singolo "Solar power": una fotografia di Lorde che corre sulla spiaggia, scattata dal basso. La cantautrice ha fatto sapere che a scattarla è stata una sua amica, mentre lei le saltava sopra. Il singolo è stato accompagnato dal relativo videoclip, con protagonista Lorde che balla e canta in mezzo a diverse comparse su una spiaggia, in uno scenario che sembra quasi post-apocalittico. Il video, diretto dalla stessa Lorde insieme a Joel Kefali, è ispirato - ha lasciato intendere la cantautrice - al film "Midsommar" di Ari Aster, ambientato nel villaggio di una setta.

La tracklist

Oltre a "Solar power" e a "Stoned at the nail salon", il disco include altri dieci brani. Tutti firmati dalla stessa Lorde insieme a Jack Antonoff (e in alcuni casi anche da sola). In "The path" racconta la sua insofferenza verso certi meccanismi dello star system. E poi "California", "Fallen fruit", "Secrets from a girl (Who's seen it all)", "The man with the axe", "Dominoes", "Big star", "Leader of a new regime", "Mood ring", "Oceanic feeling". Nell'edizione deluxe ci sono altre due tracce bonus: "Helen of Troy" e "Hold no grudge".

Il packaging

Il nuovo disco di Lorde non avrà un disco. Incredibile, ma vero. La cantautrice neozelandese, oggi convinta ambientalista, ha svelato che per rispettare la natura ha scelto di presentare l'album in un formato senza disco. Nello specifico, un music box eco-consapevole che conterrà contenuti visivi extra, note scritte a mano, foto esclusive e una scheda per il download: "Ho deciso in anticipo durante il processo creativo di questo album che volevo fare qualcosa riguardo l’impatto ambientale e quindi pensare ad un’alternativa al CD. Volevo creare un Music Box simile al CD per misure, grandezza e prezzo", ha spiegato.

Il tour

La tournée mondiale legata a "Solar power" partirà - varianti permettendo - il 26 febbraio 2022 dalla Nuova Zelanda e vedrà Lorde esibirsi in tutto il mondo. In Italia, dove manca da quattro anni (il suo ultimo concerto nella Penisola è quello tenuto nell'ottobre del 2017 al Fabrique di Milano durante il tour in supporto a "Melodrama"), arriverà la prossima estate, per due date. Lorde suonerà il 16 giugno all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 17 al Castello di Villafranca, a Verona. Lo show, ha promesso lei, sarà molto suggestivo: