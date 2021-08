Motta su Salmo: "Oggi rispettare le regole è molto più punk di qualsiasi altra cosa"

"Trovo che al giorno d'oggi forse rispettare le regole sia diventato molto più punk di qualsiasi altra cosa": lo scrive Motta su Instagram, dicendo la sua su Salmo - che pure non menziona mai nel suo post - e sul concerto gratuito tenuto ad Olbia lo scorso venerdì sera dal rapper sardo, con regole pre-pandemia. L'ex Criminal Jokers, band protagonista della scena punk rock indipendente italiana degli Anni Duemiladieci, riflette così sulla vicenda che tanto sta facendo discutere in questi giorni, con interventi non solo di personaggi come Fedez (legato al collega da una rivalità storica) ma anche di associazioni come Assomusica, che rappresenta la maggior parte degli organizzatori e produttori di musica in Italia, e che

ha condannato il gesto di Salmo:

"Per quanto mi riguarda trovo assolutamente ingiustificabile non solo quello che è successo giorni fa ad Olbia, ma pure i modi in cui si è cercato di giustificare quello che è successo. Trovo che al giorno d’oggi forse rispettare le regole sia diventato molto più punk di qualsiasi altra cosa e sono fiero di aver incontrato questa estate non solo organizzatori che si sono fatti un culo mastodontico per riuscire ad organizzare eventi, ma anche un pubblico che è stato disciplinato, perché la cosa che interessava a me e tanti altri era riuscire in tutti i modi a tornare sul palco in un modo o nell’altro. Questo gesto ingiustificabile è esattamente ingiustificabile come tutto quello che è successo durante gli europei di calcio, in cui nessuno si è esposto perché forse era molto più difficile ricevere un consenso. Noi andiamo avanti rispettando le regole e mettendocela tutta come abbiamo sempre cercato di fare nonostante ci siano un sacco di situazioni completamente fuori controllo. Ci vediamo in giro".

Motta è attualmente impegnato con il tour legato al suo ultimo album, "Semplice", uscito lo scorso aprile. Il cantautore toscano si sta esibendo di fronte a platee ridotte e distanziate, come molti altri suoi colleghi. Tra le prossime tappe, Senigallia (28 agosto), Genova (30 agosto) e Roma (10 settembre).