Gli Aerosmith avevano pensato di sostituire Steven Tyler con Sammy Hagar

A margine di una recente intervista rilasciata a Ultimate Classic Rock, il chitarrista degli Aerosmith Joe Perry ha raccontato di quella volta in cui la band di Steven Tyler ha preso in considerazione l’idea di sostituire il suo frontman con Sammy Hagar.

L’addetto alle sei corde della formazione di “Walk this way” ha spiegato che il gruppo aveva pensato a questa soluzione durante il periodo in cui Tyler era impegnato come giudice del programma televisivo statunitense "American idol”, ruolo che ha ricoperto nel corso della decima e undicesima edizione del reality tra il 2011 e il 2012. Perry ha raccontato che questo e altre situazioni che hanno creato tensioni tra i componenti del gruppo, lo hanno portato a credere che il cantante stesse prendendo le distanze dal gruppo.

"Era un altro di quei momenti, non si tiene insieme una band senza qualche problema", ha spiegato il 70enne chitarrista statunitense a Ultimate Classic Rock. Ha aggiunto: "Nel corso degli anni, tutti devono evadere e fare quello che vogliono. Ricordo che Steven ha fatto quello show televisivo, ho pensato che fosse fantastico. Sapevo solo che doveva fare qualcosa del genere, e fare quel disco solista che ha fatto”.

Joe Perry ha successivamente narrato: “La band non era così unita, si discuteva e c’erano molte persone coinvolte – avvocati, diversi manager. Pensavo che Steven volesse prendersi quattro anni di pausa per fare quello che voleva. Così è venuta fuori l'intera faccenda di cercare un altro cantante solista, non appena è successo, ha alzato la testa”.

Perry ha nominato, tra i possibili cantanti a cui i membri degli Aerosmith hanno pensato per sostituire Steven Tyler, Chris Cornell, Billy Idol, Lenny Kravitz, Paul Rogers e Sammy Hagar.

“Non so come è uscito fuori, ma conosco Sam come un ragazzo davvero tranquillo, con cui è facile andare d'accordo", ha poi dichiarato Joe Perry: ”E aveva la voce, quindi posso capire perché fosse stata proposta quell’idea”.

Il prossimo anno gli Aerosmith, capitanati sempre da Steven Tyler, si esibiranno in Italia in occasione della giornata del 10 giugno 2022 del Festival i-Days a Milano. Dopo il rinvio di due edizioni consecutive a causa dell’emergenza Coronavirus, lo scorso marzo gli organizzatori della manifestazione hanno confermato la band statunitense come headliner di uno degli appuntamenti con il festival.