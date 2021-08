De Gregori sul concerto di Salmo: “Dobbiamo riflettere e non condannare”

Con un post condiviso sui suoi profili social ufficiali Francesco De Gregori è intervenuto sulla questione relativa al concerto gratuito tenuto da Salmo lo scorso 13 agosto in Sardegna.

Al live ha partecipato un pubblico numeroso che, grazie al passaparola sui social delle informazioni relative allo show, si è radunato sotto al palco allestito ai piedi della ruota panoramica del Molo Brin a Olbia. A causa della quantità di persone presenti all'evento e del mancato rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, diverse personalità e artisti italiani hanno detto la loro riguardo alla situazione creatasi durante il concerto del rapper sardo, che ha successivamente risposto con un post sui social.

Il cantautore romano a proposito del concerto, su cui è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Tempio Pausania, e della situazione creatasi ha scritto:

“Su Salmo dobbiamo riflettere e non semplicemente condannare la sua trasgressione alle regole. Io gli sono comunque grato per aver richiamato l’attenzione sul fatto che per una partita di calcio si possa stare in 15.000 in uno stadio mentre per i concerti all’aperto c’è un limite di 1000 persone sedute e distanziate”.

De Gregori ha aggiunto: “A che serve allora il green pass? Tutte le polemiche e tutta la fatica per ottenerlo? Questa limitazione è profondamente ingiusta e mortifica la nostra dignità professionale. Dimostra purtroppo ancora una volta che chi è chiamato a decidere non ha nessun rispetto e nessuna attenzione per la musica ‘leggera’ e per il nostro pubblico”.