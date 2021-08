Paul McCartney: guarda il dietro le quinte del video di 'Find my way' in cui torna giovane

Paul McCartney ha condiviso la clip del dietro le quinte del video di “Find my way”, canzone inclusa nell'album "McCartney III", pubblicato dall’ex Beatle lo scorso dicembre, poi reincisa dal 79 musicista britannico insieme a Beck per il repack dello stesso disco, uscito in digitale il 16 aprile.

Il filmato, pubblicato lo scorso luglio e diretto da Andrew Donoho (Janelle Monae, The Strokes, Khalid) e coreografato da Phil Tayag (Bruno Mars, Jabbawockeez), vede McCartney tornare giovane ed è stato co-prodotto da Hyperreal Digital, società specializzata nella creazione di avatar digitali iper-realistici. "La tecnologia che ringiovanisce i personaggi e li fa esibire in ambienti creativi come questo è ora pienamente realizzata, anche con uno dei volti più riconoscibili al mondo", aveva detto il CEO di Hyperreal, Remington Scott.