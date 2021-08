Damon Albarn e quelle mancate occasioni di collaborare con David Bowie e Prince

A margine di una recente intervista rilasciata al quotidiano scozzese “The Herald”, in occasione dei concerti gratuiti destinati ai dipendenti alle relative famiglie del servizio sanitario britannico tenuto dai Gorillaz alla O2 Arena di Londra, Damon Albarn ha ricordato le occasioni mancate di collaborare con David Bowie, Prince e altri artisti.

Nel corso della chiacchiera con Teddy Jamieson, il frontman e compositore già a capo di Blur e della cartoon band inglese ha - tra le altre cose - riflettuto sulle numerose collaborazioni messe a segno nel corso della sua carriera e ha ripensato alle varie possibilità perse di lavorare insieme ad altri grandi nomi della musica.

“Dr. Dre, Prince e Kendrick Lamar… Mi sono sfuggiti tutti e tre. Tutta colpa mia. E sono un bel pò di persone”, ha spiegato il 53enne artista, che già nel 2018 ai microfoni di Radio X aveva raccontato perché si rifiutò di collaborare con il musicista di Minneapolis, nonostante l’offerta di raggiungere questo in studio di registrazione. Damon Albarn aveva narrato di essere stato invitato ad andare a Paisley Park, nello studio di registrazione domestico della voce di "Purple rain” - prima della sua scomparsa avvenuta il 21 aprile 2016 - ma di aver rifiutato la proposta perché non veniva permesso ai suoi collaboratori di fumare in studio.

A margine dell’intervista per “The Herald” il leader di Blur e Gorillaz ha poi ricordato anche la mancata occasione di collaborare con David Bowie e Ray Davies dei Kinks, di cui aveva parlato già nel 2012, e ha detto:

“David Bowie ha chiesto a me e Ray Davies di fare un album con lui. In realtà si trattava di una cosa seria, che stavamo per fare. Mentre suonava in Svizzera mi ha convocato nel backstage, sono andato a trovarlo e lui ha detto: 'Beh, lo faremo, ma se questo tour continua ad andare bene, allora continuerò la tournée. Il tour proseguì ed è per questo che non registrammo un album. Mi dispiace. Immagino solo come avrebbe potuto suonare”.

Damon Albarn, che al concerto di Londra dello scorso 10 agosto con i Gorillaz ha presentato le versioni dal vivo di tre nuovi brani mai eseguiti su un palco e ha invitato a unirsi a loro in scena il leader dei Cure Robert Smith per eseguire “Strange Timez”, pubblicherà il suo secondo album solista intitolato "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows” il prossimo 12 novembre. Del disco Albarn ha già offerto due anticipazioni: la title track e il singolo “Polaris”.