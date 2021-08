Pare che Mick Jagger abbia comprato casa in Sicilia

Dopo aver girato diversi luoghi della Sicilia e aver trascorso diversi mesi nell’isola, pare che Mick Jagger abbia comprato una casa nel sud-est siciliano.

Secondo quanto riportato da "Ragusa News", e ripreso dal "Corriere della Sera", il frontman dei Rolling Stones avrebbe acquistato l’abitazione con vista mare a Portopalo di Capo Passero, un comune di circa 3900 abitanti in provincia di Siracusa.

Il leader della band inglese, ormai di stanza in Sicilia da quasi un anno dopo un periodo in Toscana, durante il suo tour siciliano ha trascorso lo scorso giorno di Natale ospite della tenuta dei marchesi di San Giuliano, a Villasmundo, frazione di Melilli, nel Siracusano. A marzo, invece, Jagger - che ad aprile a pubblicato il brano “Eazy Sleazy" con Dave Grohl - ha fatto tappa a Monreale, dove è arrivato in compagnia della principessa Vittoria Alliata per una visita privata al Duomo.

All’inizio del mese di agosto i Rolling Stones hanno comunicato che il loro batterista Charlie Watts non potrà partecipare ai prossimi concerti della band per alcuni problemi di salute e che verrà sostituito da Steve Jordan.