Salmo risponde alle critiche: “Se avessi voluto seguire le regole non avrei fatto l’artista”

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram Salmo ha risposto alle polemiche emerse a seguito del concerto gratuito tenuto ieri sera - 13 agosto - dal rapper sardo a Olbia, che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso.

Proprio a causa della quantità di persone che si sono radunate sotto al palco allestito ai piedi della ruota panoramica del Molo Brin per lo show e del mancato rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, diverse personalità e artisti italiani hanno detto la loro riguardo alla situazione creatasi durante il live della voce di “90MIN”.

“Ieri non c’è stata nessuna raccolta fondi, ho messo i soldi di tasca mia per aiutare la Sardegna”, ha scritto Salmo, che qualche settimana fa ha donato 10.000 piantine d’ulivo per i territori della sua regione colpiti dagli incendi. Ha aggiunto: “Il centro di Olbia è sempre affollato, esattamente come le spiagge. Gli assembramenti creati dalla finale degli europei andavano bene, il mio concerto gratuito no. Ora avete una persona con cui prendervela. Non definitevi artisti se poi non avete le palle di infrangere le regole”.

Tra coloro che sono intervenuti e hanno espresso la loro opinione in merito al concerto del rapper, Fedez ha riportato il proprio pensiero in una serie di storie condivise su Instagram in cui ha dichiarato: "Sfruttare la nostra condizione di privilegio, aggirare le regole per soddisfare capricci personali. Questo non aiuta nessuno. Avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo".

Proprio alla voce di “Bella storia” è riferita la didascalia che accompagna il messaggio pubblicato da Salmo in riposta alle polemiche e che recita: “Potevo andare a farmi la vacanza come Fedez invece sono sceso per strada e ho detto la mia. Se avessi voluto seguire le regole non avrei fatto l’artista!”