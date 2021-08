Addio alla cantautrice texana Nanci Griffith

Ieri, 13 agosto, si è spenta all’età di 68 anni Nanci Griffith, cantautrice texana di musica country e folk e vincitrice di un Grammy Award nel 1994 grazie all’album “Other voices, other rooms”. Il disco, tra le altre cose, contiene il brano “Speed of the sound of loneliness” di John Prine, inciso da Griffith in collaborazione proprio con il musicista country folk - scomparso lo scorso anno ad aprile.

Come riportato dal “Guardian”, la notizia della morte è stata confermata dalla società di management dell’artista, la Gold Mountain Entertainment, che però non ha fornito indicazioni circa le circostanze della scomparsa e le cause della morte. “Era desiderio di Nancy che nessuna ulteriore dichiarazione formale e comunicato stampa venissero divulgati per una settimana dopo la sua morte”, si legge in una dichiarazione della Gold Mountain Entertainment.

Nata il 6 luglio 1953 a Seguin, in Texas, Nanci Caroline Griffith è però cresciuta ad Austin. Stando a quanto riportato in un profilo del “Texas Monthly”, Nanci ha scritto la sua prima canzone, “A new generation”, e ha tenuto il suo primo concerto a 12 anni. Dopo essersi fatta strada nei club di Austin negli anni ’70, Nanci Griffith ha pubblicato il suo album di debutto, “There's a light beyond these woods” nel 1978.

Griffith si è poi trasferita a Nashville negli anni ’80, dove ha iniziato a collaborare con alcuni artisti folk, lavorando e scrivendo con artisti del calibro di Suzy Bogguss, Kathy Mattea, Emmylou Harris, Lyle Lovett e Dolly Parton.

Uno dei suoi primi successi è stata la cover di "From a distance" di Julie Gold, pubblicata da Nanci nel suo quinto album in studio, "Lone star state of mind”, uscito nel 1987.

Nel 1994 Nanci Griffith ha vinto un Grammy Award nella categoria “Miglior album folk contemporaneo” grazie al suo disco “Other voices, other rooms”, uscito l’anno prima.

L’ultimo album in studio realizzato e pubblicato da Griffith prima del suo ritiro dalle scene nel 2013 e prima della sua morte è “Intersection”, sua ventesima prova sulla lunga distanza uscita nel 2012 a tre anni di distanza dal precedente "The loving kind".