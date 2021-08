I Maneskin rifanno Billie Eilish: ecco la loro cover live di ‘Bury a friend’

A seguito della vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 con il brano “Zitti e buoni”, singolo vincitore della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, i Maneskin hanno iniziato ad attirare una grande attenzione su di loro anche fuori dai confini della Penisola, che ha permesso alla band romana di raggiungere il successo all’estero.

Ed è proprio fuori dall’Italia dove attualmente il quartetto capitolino - il quale ha pubblicato lo scorso 6 agosto la nuova versione della sua “I wanna be your slave” in duetto con Iggy Pop - è impegnato a presentare dal vivo la sua musica, esibendosi live sul palco di diversi festival europei. Tra questi, la manifestazione di Hradec Králové in Repubblica Ceca, Rock for People Hope, ha ospitato questa sera - 13 agosto - l’esibizione di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio.

Come testimoniato da alcuni video condivisi come storia su Instagram dagli stessi Maneskin e da alcuni filmati realizzati dai fan presenti al concerto, il gruppo ha - tra le altre cose - eseguito dal vivo una cover del brano “Bury a friend” di Billie Eilish.

Ecco alcune clip dell'esecuzione del brano originariamente incluso in "When we all fall asleep, where do we go?", il disco di debutto della popstar californiana, che lo scorso 30 luglio ha pubblicato il suo secondo album in studio, "Happier than ever":

Un altro filmato, realizzato da un altro fan durante il concerto di questa sera, presenta un estratto dell’esecuzione dei Maneskin della loro cover di “Beggin’", brano originariamente interpretato dai Four Seasons nel '67 e poi rielaborato nel 2007 dal duo hip hop norvegese dei Madcon, che lo scorso luglio ha permesso al gruppo romano di diventare gli artisti i più ascoltati su Spotify a livello globale (prima di essere spodestati da Justin Bieber e The Kid Laroi con “Stay”). Nello stesso video si vedono poi Damiano David e soci suonare “Coraline” (dal minuto 1:45 circa), seconda traccia del loro più recente album “Teatro d'ira - Vol. I”, e “I wanna be your slave” (dal minuto 7:30 circa).

Qualche settimana fa la band romana è stata premiata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi con la Lupa Capitolina e per l'occasione i Maneskin hanno annunciato un concerto-evento in programma il 9 luglio 2022 al Circo Massimo.