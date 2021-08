I Dream Theater pubblicano il primo singolo dal nuovo album: video

“The Alien” è il titolo del nuovo singolo dei Dream Theater, pubblicato come prima anticipazione del prossimo album in studio della formazione statunitense che, intitolato "A View From The Top Of The World”, arriverà sui mercati il 22 ottobre 2021.

Il brano, disponibile all’ascolto da oggi - 13 agosto - sulle principali piattaforme digitali, è accompagnato da un video animato, creato da Wayne Joyner. Ecco la clip:

A proposito della canzone, in un comunicato stampa il chitarrista John Petrucci ha dichiarato: "È il primo brano che abbiamo composto assieme. Serve per dare ai fan un'idea di ciò che avevamo in mente nei mesi in cui non ci siamo potuti incontrare”. Ha aggiunto: Ha l'epicità, la struttura non tradizionale, la pesantezza e melodia, tutto assieme. Ha veramente dato il tono all'album. James LaBrie ha scritto il testo sull'idea di terraformare e guardare oltre il nostro pianeta per insediamenti alternativi. Dal momento che stiamo superando il limite, 'l'alieno' siamo proprio noi. Ho pensato che fosse un testo fresco e molto creativo”.

"A View From The Top Of The World”, che esce a più di due anni di distanza dal precedente album dei Dream Theater, “Distance over Time”, è stato prodotto dallo stesso Petrucci, registrato da James "Jimmy T" Meslin e successivamente mixato e masterizzato da Andy Sneap.