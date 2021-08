BMAT, 30 borse di studio per crescere futuri innovatori musicali

BMAT, la piattaforma digitale dedicata all’industria musicale, si è alleata con IMB - International Music Business School di Barcellona per offrire trenta borse di studio del valore di 3000 euro ciascuna per l’anno accademico 2021 / 2022: le borse di studio sono aperte sia agli studenti che ai professionisti che partecipano al modulo “Challenges Module” della IMB School. I candidati che verranno selezionati avranno l’opportunità di lavorare a progetti con importanti aziende della filiera musicale come YouTube Music, Sony Music, Warner Chappell, Primavera Sound e altre in via di definizione.