La Third Man Records (Jack White) apre una filiale a Londra

La Third Man Records, l’etichetta fondata vent’anni fa dal già leader dei White Stripes Jack White che oggi, oltre al quartier generale a Nashville, vanta un unico distaccamento a Detroit, città natale dell’artista, aprirà una filiale sulla sponda orientale dell’Atlantico: la nuova sede aprirà i battenti il prossimo 25 settembre al numero uno di Marshall Street a Soho, Londra, e opererà - in uno spazio a due livelli - sia come rivendita dei prodotti della label che come spazio (in quello che è stato battezzato “Blue Basement”) per esibizioni dal vivo: “Sarà uno spazio fisico per aiutare a tenere a regime la vendita di dischi fisici e per tenere in vita la musica live in tempi così difficili”, si legge nella nota ufficiale diffusa dalla società, che ha definito il nuovo punto (nonostante la Brexit) il proprio “quartier generale in Europa”. Nel negozio sarà installata una speciale cabina di registrazione a gettone presso la quale il pubblico potrà fissare direttamente su vinile le proprie canzoni.