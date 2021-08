Musica dal vivo USA: alleanza Live Nation - AEG in nome dei vaccini

Live Nation e AEG, le due principali società di live promoting sul mercato americano, hanno diramato un comunicato congiunto in vista della ripresa completa delle attività a fine estate: negli uffici delle due multinazionali, a partire dal prossimo settembre, sarà ammesso solo il personale che abbia completato il ciclo di immunizzazione da Covid-19. Il provvedimento riguarderà tutti i rami d’azienda controllati dalle multinazionali come TicketMaster - la divisione dedicata al ticketing di Live Nation - e Goldenvoice, società della galassia dell’Anschutz Entertainment Group che organizza il festival Coachella. La disposizione non riguarderà i soggetti ai quali possano essere applicate le eccezioni previste dalla normativa americana.