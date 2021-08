Vasco Rossi condivide un estratto di "E dimmi che non vuoi morire" con Gaetano Curreri

Per sostenere e rendere omaggio a Gaetano Curreri dopo l’infarto che l’ha colpito lo scorso 31 luglio mentre si stava esibendo con la sua band, oggi - 13 agosto - Vasco Rossi ha condiviso sul suo profilo Instagram un video con alcune fotografie che lo ritraggono insieme al leader degli Stadio, collaboratore di lunga data del cantautore di Zocca.

A fare da sottofondo sonoro alla clip, un estratto della demo di "…E dimmi che non vuoi morire”, la canzone scritta da Vasco insieme a Curreri per Patty Pravo, presentata dalla diva veneziana al Festival di Sanremo nel 1997. La traccia inclusa nel filmato e pubblicato oggi sui social dalla voce di “Alba chiara” è cantata proprio dal Blasco insieme al leader della formazione di Bologna.

Su YouTube è disponibile da diverso tempo un video con la demo, mai pubblicata ufficialmente, di "…E dimmi che non vuoi morire” interpretata da Vasco Rossi e Gaetano Curreri - il quale qualche giorno fa ha condiviso sui social un post per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute e far sapere di essere tornato a Bologna, la sua città, dopo l'infarto.

Di seguito, invece, il brano interpretato da Patty Pravo, originariamente pubblicato come singolo nel gennaio 1997, con “Qui e là” come lato b.

Durante i concerti Gaetano Curreri propone spesso "…E dimmi che non vuoi morire” insieme agli Stadio, che hanno incluso la loro versione della canzone nel disco dal vivo “30 i nostri anni” del 2012.