Iron Maiden, Bruce Dickinson positivo al test per il Coronavirus

Pochi giorni dopo aver posticipato alcune date del suo spoken word tour a causa di un caso positivo al Covid-19 all’interno della sua famiglia, Bruce Dickinson degli Iron Maiden ha rivelato di essere risultato positivo al test per il Coronavirus. Il cantante della storica heavy metal band britannica ha contratto il virus nonostante avesse già ricevuto entrambe le due dosi del vaccino.

La voce del gruppo di “The number of the beast”, che nel 2015 ha lottato contro il cancro alla gola, ha dichiarato all’edizione statunitense di “Rolling Stone” di essersi sottoposto al test per il Covid-19 all’inizio di questa settimana dopo essersi sentito come se stesse prendendo il raffreddore.

“Ho pensato, 'Oh, merda'", ha detto Dickinson via Zoom alla rivista americana: “Starnutivo un po'. Per un paio di giorni mi sono sentito un po' intontito, come se avessi l'influenza, e basta. E ho 63 anni. Non ho praticamente dubbi sul fatto che se non avessi fatto il vaccino, adesso avrei potuto essere in guai seri”.

L’artista, che il prossimo 3 settembre con gli Iron Maiden pubblicherà il nuovo album della band, “Senjutsu”, anticipato dal singolo “The writing on the wall”, ha poi affermato che secondo lui i fan che assisteranno ai concerti della formazione inglese non dovrebbero essere tenuti a vaccinarsi perché “è una scelta personale”, ma spera che si sottopongano al vaccino.

Bruce Dickinson, infatti, ha successivamente fatto sapere: "Personalmente, penso che le persone siano solo molto mal consigliate se non vanno a farsi vaccinare il più rapidamente possibile, non per il solo motivo di poter andare ai concerti, ma per la propria salute. Detto questo, anche dopo aver ricevuto due vaccinazioni, puoi comunque contrarre il Covid-19, e quindi puoi diffonderlo ad altre persone che potrebbero non essere state vaccinate e potrebbero ammalarsi gravemente e morire”.

Ha aggiunto: “Ora non puoi legiferare contro la mortalità. Ci sono molte cose in questo mondo che uccidono le persone e non sono illegali ma sono sfortunate. Il cancro uccide molte persone. Gli attacchi di cuore uccidono molte persone. L'obesità uccide molte persone. La malaria uccide tante persone ogni anno. Quindi a un certo punto, dobbiamo solo dire, 'Probabilmente dovremo convivere con questo. E se vogliamo conviverci, allora sottoponiamoci alla vaccinazione’”.