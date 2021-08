Fedez ha terminato il nuovo album (ma non andrà agli Awards su Rai1)

Un nuovo album in arrivo per Fedez, a poco meno di tre anni di distanza da "Paranoia airlines": lo ha annunciato il cantante sui social, con una serie di storie su Instagram in cui ha raccontato di avere registrato gli ultimi due brani in Sardegna, dove è in vacanza con la moglie Chiara Ferragni e i figli. Proprio con foto dell'ultima nata Vittoria, ha annunciato "Papà ha finito il disco".

Dopo "Paranoia Airlines", il rapper ha pubblicato diverse canzoni tra il 2020 e il 2021, da "Le feste di Pablo" (con Cara) alla sua rielaborazione di "Children" di Robert Miles ("Bimbi per strada") a ovviamente "Chiamami per nome", portata a Sanremo nel 2021 con Francesca Michielin e il tormentone "Mille" con Achille Lauro e Orietta Berti. "Paranoia Airlines" (qua la nostra recensione) ottenne una certificazione di platino contro il triplo e quadruplo platino degli album precedenti da solo il quadruplo platino della collaborazione con J-Ax ("Comunisti col rolex", 2017).

Intanto il sito DavideMaggio.it riporta che Fedez - nonostante la polemica con la RAI per il concerto del 1° maggio - sarebbe stato inviato ai Seat Music Awards su Rai1 a Settembre, ma avrebbe rifiutato per la sovrapposizione ad un altro impegno. Il cast è stato svelato nei giorni scorsi su Tv Sorrisi e Canzoni e del rapper non c'è traccia: sarebbero coinvolti Marco Mengoni, Sangiovanni, Diodato, Loredana Bertè, Alessandra Amoroso, Madame, Gigi D'Alessio, Achille Lauro, Marracash, Il Volo, Claudio Baglioni e Zucchero, Colapesce e Dimartino, Emma Marrone, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Carl Brave e Noemi e Mahmood, Elettra Lamborghini, Irama, Ernia.