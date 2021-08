Robert Plant e Allison Krauss, nuovo disco assieme dopo 14 anni

Nel 2009 l'accoppiata tra una leggenda del rock e una del country-folk fruttò ben sei Grammy Awards. Dopo quasi 15 anni, Robert Plant ed Alison Krauss sono tornati: il duo ha annunciato un nuovo album assieme: "Raise The Roof" arriverà il 19 Novembre e sarà pubblicato come il precedente "Raising sand" (uscito a fine 2007) dalla Rounder/Warner Music

L'album riunisce una buona barte della squadra del lavoro precedente, con T Bone Burnett alla produzione e una band con Jay Bellerose, alla chitarra Marc Ribot, David Hidalgo, Bill Frisell e Buddy Miller, al basso Dennis Crouch e Viktor Krauss e alla chitarra a pedale Russ Pahl tra gli altri. Ripetuta anche la formula di rielaborazioni di brani altrui (tra gli altri Merle Haggard, Allen Toussaint, The Everly Brothers, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Bert Jansch), con n brano originale di Plant-Burnett dal titolo “High and Lonesome”. Il primo estratto è “Can’t let Go” scritto da Randy Weeks e registrato per la prima volta da Lucinda Williams.

"Raising sand” fu il fortunato incontro musicale tra il frontman dei Led Zeppelin (che nel 2007 si erano riuniti per l'ultima volta) Robert Plant e la cantante bluegrass statunitense Alison Krauss. Vinse anche il Grammy Award come "Record of the year": al tempo i due entrarono poco dopo in studio per un seguito, ma i piani vennero messi da parte.

Sotto la supervisione di T Bone Burnett (Roy Orbison, Elvis Costello), i due musicisti rilessero, in chiave folk, blues, country e rock, tredici brani di artisti come Tom Waits (“Trampled rose”), Townes Van Zandt (“Nothin’”), Mel Tillis (“Stick with me baby”), Everly Brothers (“Gone, gone, gone”), Roly Salley (“Killing the blues”) ed un brano scritto dalla coppia Robert Plant/Jimmy Page (“Please read the letter”, già in “Walking into Clarksdale” del 1998). L’albumvenneè stato registrato tra Los Angeles e Nashville con l’ausilio di importanti musicisti come il chitarrista Marc Ribot ed il polistrumentista Mike Seeger. Al tempo ne scrivvemo così