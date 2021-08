"Voglio prendere Bruce Springsteen a calci nei coglioni"

Il titolo preciso è "I Want to punch Bruce Springsteen in the Dick", letteralmente è "voglio dare un pugno al cazzo", ma ci perdonerete la traduzione non proprio letterale: in Italiano, ci pare, funziona meglio così. Loro sono i Bummer, band punk-noise del Kansas, e questo il titolo del nuovo singolo, che anticipa un album, "Dead Horse", in uscita ad ottobre.

Potrebbe essere un esempio di "song-baiting", di titolo acchiappa attenzione come il clickbaiting nelle news, se non fosse che la band pubblica per una storica etichetta indipendente americana, la Thrill Jockey - che in 25 anni di carriera ha lavorato con nomi come Tortoise, Tom Verlaine, Eleventh Dream Day, Giant Sand, Fiery Furnaces, tra gli altri.

il titolo della canzone è del bassista Mike Gustafson, che dice di averlo avuto pronto per anni e che ha raccontato in un'intervista: "Bruce Springsteen fa musica di merda, e penso che sia un'enorme palla di formaggio (un gioco di parole con 'cheesy', in inglese "stucchevole", ndr). Mi piace chiamare la sua musica chili cheese dog rock. Vaffanculo Bruce Springsteen e vaffanculo al rock da stadio".

La canzone in realtà non nomina il cantante. Piuttosto sembra parlare dei temi cari alla band, ovvero "la vita vuota e minuscola in Kansas e le storie che ispira"

Ecco il testo della canzone:

I guess it’s true what they’ve been saying bout you

look what they took what the blue light did to you

can’t seem to get an answer on why i’m stuck here baked in cancer wading through my filth

i thought you knew i’m famished and my brain feels damaged and my eyes are dry like the mojave desert

and to suffer is to live without relief to have everything in life but peace

Non è di certo la prima che attacca o prende in giro il Boss: viene in mente, tra le altre, "Cars and girls" pubblicata dai Prefab Sprout quando Springsteen era all'apice del successo, nel 1988: recitava "Brucie dreams life's a highway too many roads bypass my way (...) Just look at us now, quit driving, some things hurt much more than cars and girls".