Salmo, il 13 agosto un concerto gratuito in Sardegna

Lo scorso 26 luglio, sul suo profilo Instagram ufficiale, Salmo aveva promesso di attivare una raccolta fondi e di organizzare un concerto gratuito a favore della popolazione della sua regione colpita, negli ultimi giorni, da terribili incendi. “Oristano è stata devastata dalle fiamme, molte famiglie hanno perso lavoro e bestiamo: hanno bisogno di noi”, aveva scritto il rapper di “Russell Crowe” sui social: “Organizzeremo un concerto gratuito per chi non è potuto venire ieri [al Water World Music Festival] e una raccolta fondi su Internet per aiutare queste persone. Non so quando potremo fare il live e se ce lo permetteranno, ma noi lo faremo ugualmente. Sono disposto a farmi arrestare pur di suonare dal vivo”.

A distanza di due settimane, la promessa può dirsi mantenuta:

“Ci siamo, venerdì 13 agosto live gratuito in Sardegna”, ha fatto sapere nella prima serata di oggi, mercoledì 11 agosto, l’artista: “Vi comunicherò città e orario il giorno stesso dell’evento. Non mancate”.