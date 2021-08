Vasco Rossi, anche nel 2021 in vacanza in Puglia: foto

Affezionatissimo a Castellaneta Marina, la sua località balneare italiana preferita, Vasco Rossi anche quest’anno ha scelto la Puglia per rilassarsi sotto l’ombrellone: il cantante emiliano ha postato sul suo account Instagram ufficiale una serie di scatti che lo riprendono all’arrivo presso uno degli scali aeroportuali della regione.

“Sono venuto a ballare in Puglia… col tutore”, ha scritto l’artista per presentare le fotografia, citando “Vieni a ballare in Puglia” di Caparezza, brano - realizzato insieme ad Al Bano, e per la verità incentrato sulla dolorosa tematica delle morti sul lavoro - originariamente incluso nell’album del 2008 “Le dimensioni del mio caos”: la presenza del tutore al braccio destro del cantante è da imputare all’incidente in bicicletta verificatosi all’inizio di questo mese. “Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta”, furono le parole usate da Rossi per avvisare i suoi fan della disavventura: “Per fortuna niente di grave. Un male boia però”.