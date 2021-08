Streaming e diritti: Four Tet cita in giudizio la Domino

La Domino Records, una delle maggiori etichette indipendenti inglesi, è stata citata in giudizio da Kieran Hebden, artista elettronico noto con lo pseudonimo di Four Tet: il Dj, polistrumentista e produttore ha presentato presso il tribunale inglese una richiesta di risarcimento “fino a 70mila sterline”, al quale vanno aggiunti i costi per la richiesta dei diritti maturati grazie a download e streaming a partire dal 2001.