Kiss, Gene Simmons sui no-vax: ‘Non mi interessa se qualche idiota prende il Covid e muore’

La recrudescenza dell’epidemia da Covid-19 negli USA sta provocando non pochi problemi a diverse grandi produzioni dal vivo - Lynyrd Skynyrd, Tesla, Limp Bizkit e molte altre - diventando, inevitabilmente, uno tra i primi argomenti di discussione di artisti e addetti ai lavori. In una recente intervista a UCR il leader dei Kiss Gene Simmons ha espresso una posizione molto critica nei confronti degli scettici verso la campagna di immunizzazione, dichiarando di aver imposto a tutto lo staff del gruppo di "Rock'n'Roll All Nite" - come condizione necessaria e sufficiente per lavorare al tour (l’End of the Road Tour, che riprenderà tra pochi giorni, il 18 agosto) - l’avvenuto completamento della campagna di immunizzazione.

“Spero che tutti siano vaccinati e che tutti indossino le mascherine”, ha detto l’artista newyorchese di origini israeliane: “Ma non tutto è sotto il nostro diretto controllo, e diversi paesi hanno regole differenti al proposito”. “Nel backstage non facciamo più gli incontri con i fan”, ha proseguito: “Ci rimettiamo dei soldi, perché la gente paga degli extra per raggiungerci, scattarsi foto e roba del genere. Adesso non lo facciamo più. Nei nostri backstage non permettiamo l’accesso a nessuno del nostro staff a meno che non sia completamente vaccinato e non indossi la mascherina per tutta la durata della sua permanenza”.

Come è facile intuire, Simmons è tutto meno che negazionista e no-vax. “Dicono di avere i loro diritti, e che nessuno può dirgli cosa fare”, ha detto l’artista a proposito di chi rifiuti il siero anti-Covid: “E’ curioso, perché non si ha il diritto di guidare in autostrada senza cintura di sicurezza. E quando il semaforo è rosso bisogna fermarsi: questi non sono diritti. E nessuno ha il diritto di andarsene in giro nudo per strada, pur non essendo una cosa non pericolose per la vita. Qui però stiamo parlando di una cazzo di pandemia”.

“E’ brutto dirlo, ma non mi preoccupo se qualche idiota prende il Covid e muore”, ha concluso Simmons: “La mia preoccupazione è che porti altre persone con sé. Persone che non avevano scelta. E non dico nemmeno che ci sia bisogno di morire, perché anche venire ricoverati è orribile: ci sono molti casi di negazionisti che una volta in ospedale implorano per avere i vaccino, ma è troppo tardi”.