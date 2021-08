Quella volta che Franz Di Cioccio divenne ‘sorvegliato speciale’ dai Led Zeppelin

L’attenzione delle grandi realtà internazionali per il rock made in Italy non è storia recente: già nella seconda metà del secolo scorso i big guardavano - discretamente, ma con molta attenzione - a quanto avveniva su palchi e studi di registrazione presenti nei nostri confini.

Sotto questo punto di vista, ad aprire la strada a chi, pur con passaporto italiano, ha voluto farsi strada senza ricorrere a bel canto o espressioni proprie della nostra tradizione musicale è stata la PFM: la band oggi guidata da Franz Di Ciocco si imbarcò per il proprio tour negli Stati Uniti già nel 1974, dividendo i palchi americani e non solo - nel corso degli anni - con veri e propri giganti della scena rock internazionale come, tra gli altri, Genesis, Deep Purple, Santana, Rush e ZZ Top.

La popolarità globale della formazione alimentò una storia relativa a una “chiamata” da parte dei Led Zeppelin rivolta proprio al batterista del gruppo di “Impressioni di settembre”, Di Cioccio. La versione definitiva della vicenda, riferita nel corso degli anni in forme diverse, ci fu fornita nel 2019 dallo stesso artista.

Di Cioccio ci raccontò:

Andò così: mentre eravamo in tour, molti anni fa, uscì un articolo su un giornale inglese che parlava molto bene di me, dove si accostava il mio stile a quello di John Bonham: chi l'aveva scritto trovava somiglianze soprattutto nell'utilizzo della cassa, pur vedendo in me una sorta di Bonham più 'latino'. Fatto sta che una notte mi chiama da Los Angeles Armando Gallo [giornalista e fotografo che nel '74 fece da ufficio stampa alla PFM per il primo tour negli USA] dicendomi che i Led Zeppelin gli avevano chiesto di me

Una dimostrazione di attenzione, in sostanza, più che una vera e propria procedura di reclutamento: