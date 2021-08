Nirvana, venduta la casa di Seattle dove morì Kurt Cobain

La villa di Seattle dove il leader dei Nirvana Kurt Cobain fu trovato senza vita l’8 aprile del 1994 è stata venduta per 7 milioni e 50mila dollari: la transazione risale a quasi un anno fa ma è stata resa pubblica solo negli ultimi giorni. A vendere la proprietà - sita al 171 di Lake Washington Boulevard East in una zona benestante di Seattle, il Denny Blaine Park - è stato Euyang Walter Jr, uomo d’affari del luogo che nel 1997 rilevò l’immobile - costruito a inizio Novecento - per poco meno di tre milioni di dollari dalla vedova della voce di “Smells Like Teen Spirit”: a intestarsi la villa - che dal ‘94 a oggi ha subito diverse modifiche, come l’eliminazione della serra dove fu effettivamente rinvenuto il corpo senza vita di Cobain, e l’aggiunta di un muro perimetrale e di un garage - è stata la società CSK Washington Investments. Al momento non è chiaro se la nuova proprietà abbia intenzione di valorizzare l’immobile per il suo valore storico legato alla storia della band di "Nevermind" o se lo consideri semplicemente in investimento come altri sul mercato cittadino.

La casa fu acquistata da Kurt Cobain e da Courtney Love a gennaio del 1994 per poco meno di un milione e mezzo di dollari: tre mesi dopo, il 31 marzo dello stesso anno, Cobain fuggì dal centro di riabilitazione di Los Angeles dove era stato accompagnato appena un giorno prima da Pat Smear - già chitarrista dei Germs entrato nei Nirvana come chitarrista aggiunto, poi passato nei Foo Fighters - per tornare a Seattle, dove il 2 aprile sarebbe stato avvistato per l’ultima volta da un tassista, chiamato dallo stesso cantante, autore e chitarrista per essere accompagnato presso un’armeria, dove avrebbe comprato delle munizioni. Poi, il tragico epilogo.