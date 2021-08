Iron Maiden, guarda il making of del nuovo album ‘Senjutsu’

Gli Iron Maiden hanno reso disponibile sul proprio canale YouTube ufficiale un breve documentario sulla lavorazione a “Senjutsu”, il nuovo album della storica heavy metal band britannica atteso nei negozi per il prossimo 3 settembre: alla realizzazione della clip hanno preso parte il frontman Bruce Dickinson, il bassista e principale autore Steve Harris e il produttore Kevin Shirley, intervistati presso gli studi parigini Guillaume Tell, già teatro delle session del precedente album della formazione londinese, “The Book of Souls” del 2015.

“E’ stata davvero una bella esperienza”, ha riflettuto Dickinson: “Credo che questo sia un album migliore di ‘The Book of Souls’. Lo penso davvero. Non l’ho ancora sentito tutto perché lo stiamo facendo, ma è più complesso del suo predecessore, e sicuramente più vario. Ci saranno delle sorprese. Ci saranno delle canzoni che faranno dire alla gente: ‘Ma questi sono davvero gli Iron Maiden?’”.

“E’ il bello di fare un disco nuovo”, ha commentato Harris: “Non sappiamo mai cosa faremo, non partiamo con dei preconcetti: ogni nostro nuovo album è la fotografia di dove stiamo andando nel momento in cui lo facciamo”.

"Senjutsu" - termine giapponese che può essere tradotto come “tattica e strategia” - è il primo album di inediti in studio degli Iron Maiden da sei anni a questa parte: come primo estratto dal disco è stato scelto, “The writing on the wall”, brano reso disponibile a partire dallo scorso 15 luglio.

Ecco, di seguito, la tracklist:

1. Senjutsu (Smith/Harris)

2. Stratego (Gers/Harris)

3. The Writing On The Wall (Smith/Dickinson)

4. Lost In A Lost World (Harris)

5. Days Of Future Past (Smith/Dickinson)

6. The Time Machine (Gers/Harris)

7. Darkest Hour (Smith/Dickinson)

8. Death Of The Celts (Harris)

9. The Parchment (Harris)

10. Hell On Earth (Harris)