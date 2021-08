Gorillaz, a Londra tre nuove canzoni dal vivo (e una con Robert Smith): video

Nella serata di ieri, martedì 10 agosto, i Gorillaz hanno tenuto alla O2 Arena di Londra un concerto gratuito destinato ai dipendenti (e alle relative famiglie) del National Health Service, il servizio sanitario britannico: l’evento è stato organizzato dalla band guidata da Damon Albarn come attestato di gratitudine al personale sanitario impegnato a combattere l’emergenza sanitaria da SarS-Cov-2.

Durante lo show - oltre ai cavalli di battaglia - la cartoon band inglese ha offerto al pubblico una serie di prestigiosi featuring e le versioni dal vivo di tre nuovi brani mai eseguiti su un palco: nelle prime fasi del set sotto i riflettori, insieme al gruppo, è apparso nientemeno che il leader dei Cure Robert Smith per eseguire “Strange Timez”, il primo estratto dal nuovo album dei Gorillaz, “Song Machine, Season One: Strange Timez”.

Gli altri tre brani presenti nella tracklist dell’ultima fatica in studio della formazione eseguiti dal vivo per la prima volta sul palco dell’arena londinese sono stati “Meanwhile” (insieme a Jelani Blackman), “Jimmy Jimmy” (con la collaborazione di AJ Tracey) e “De Ja Vu” (con il contributo di Alicai Harley).

Tra gli altri ospiti della serata sono da segnalare l’ex bassista dei New Order Peter Hook, Popcaan, Leee John, Fatoumata Diawara, il già frontman degli Happy Mondays Shaun Ryder, Rowetta, Posdunos dei De La Soul, Little Smiz e Sweetie Irie.

I Gorillaz sono attesi per il prossimo 5 luglio all’Arena di Verona per quella che al momento è indicato come l’unico appuntamento del gruppo con il pubblico italiano per il prossimo anno.