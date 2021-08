Bill Ackman acquista il 7,1% di Universal Music Group

Tutto come da copione: il miliardario Bill Ackman è riuscito a mettere le mani su una fetta di Universal Music Group. Come già riferito l’operazione avrebbe dovuto essere condotta negli USA con una special purpose acquisition company di proprietà del tycoon, ma dopo i rilievi negativi da parte della Securities and Exchange Commission, l’ente regolatore dei mercati azionari statunitensi, la transazione è stata condotta tramite la Pershing Square Holdings, SPAC britannica (sempre controllata da Ackman) che - insieme alla propria cordata di investitori - verserà al Vivendi la cifra di 2,8 miliardi di dollari.