Maneskin: dopo il duetto con Iggy cos'altro bolle in pentola?

I Maneskin non amano sedersi sugli allori. Neanche il tempo di festeggiare l'uscita della nuova versione di "I wanna be your slave" in duetto con il loro "punk daddy" (il copyright è della bassista Victoria De Angelis) Iggy Pop che subito il quartetto capitanato da Damiano David si è rimesso al lavoro. I Maneskin sono tornati in azione in studio di registrazione, lo stesso che ha ospitato le sessions dell'ultimo album della band, "Teatro d'ira - Vol. 1", uscito lo scorso marzo dopo la vittoria della band romana al Festival di Sanremo 2021 con "Zitti e buoni": si tratta del Mulino Recording Studio di Acquapendente, in provincia di Viterbo, cittadina a nord di Roma.

A darne notizia sono gli stessi componenti del gruppo con una serie di post condivisi sui loro canali social ufficiali.

Lo scorso 5 agosto i Maneskin avrebbero dovuto esibirsi sul palco del Lokerse Festival, in Belgio, ma l'esibizione è stata annullata a causa di una tendinite che ha colpito il batterista Ethan Torchio. Il prossimo show in calendario è quello del 13 agosto al Rock For People di Praga, in Repubblica Ceca. Poi sarà la volta - nell'ordine - del Ronquières Festival di Braine-Le-Comte (sempre in Belgio 14 agosto), del Open'Er Park di Gdynia (in Polonia, 19 agosto), del Paaspop Festival di Schijndel (Olanda, 4 settembre) e del Novarock Pilot Festival di Vienna (Asutria, 11 settembre), in attesa dei concerti nei palasport di Roma e Milano di dicembre.

Il 2022 sarà all'insegna del tour - già sold out - nei palasport, prima di altre date sui palchi dei principali festival europei e del concerto-evento al Circo Massimo di Roma del 9 luglio 2022. Il successore di "Teatro d'ira - Vol. 1", che i Maneskin stanno registrando nei ritagli di tempo tra un impegno e un altro, uscirà entro la fine del 2021.

A proposito dei nuovi brani, la band ha anticipato: "Con il tempo abbiamo imparato a scrivere in italiano perché l'inglese rischiava di rappresentare un ostacolo, per il successo in Italia. Ora che abbiamo un pubblico più ampio possiamo sicuramente ambire a scrivere di più in inglese".