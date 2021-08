Ed Sheeran, l'annuncio: "Torno: il 2 settembre un concerto in teatro a Londra"

Niente stadi e arene, stavolta. Ma un teatro. Capienza massima: 2mila persone. Per il suo ritorno ufficiale sui palchi a distanza di più di due anni dalla chiusura del lungo ed estenuante tour legato all'album "÷", 258 date in giro per il mondo, 776 milioni di dollari incassati e 8,7 milioni di biglietti staccati agli ingressi dei palasport e degli stadi, Ed Sheeran ha scelto l'O2 Shepherd's Bush Empire di Londra. Il prossimo 2 settembre, tra meno di un mese, sul palco del piccolo teatro nel quartiere di Hammersmith il rosso cantautore britannico celebrerà lì con un concerto i 10 anni del suo album d'esordio "+", quello che nel 2011 lo lanciò a livello internazionale grazie a hit come "The A team", "Lego house" e "Give me love".

L'annuncio, in attesa del nuovo album di inediti, che dovrebbe arrivare entro la fine del 2021 anticipato dal singolo "Bad habits", attualmente in cima a tutte le classifiche, è arrivato a sorpresa sull'account Instagram ufficiale di Ed Sheeran: "Farò uno show intimo per celebrare i 10 anni di '+' a Londra il 2 settembre".

Certo, gestire la grandissima richiesta di biglietti non sarà semplice. La limitante capienza del teatro lascerà scontenti moltissimi fan della voce di "Thinking out loud". Gli organizzatori hanno escogitato un modo per provare quantomeno a ridurre il malcontento: una lotteria alla quale chiunque potrà partecipare ma che premierà solamente alcuni fan, quelli che poi potranno effettivamente acquistare i biglietti per assistere allo show del 2 settembre (costo: 40 sterline). Ci si può iscrivere compilando questo form.