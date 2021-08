De Gregori punk: "Buonanotte fiorellino? Volevo rompere il linguaggio impegnato"

È una delle canzoni più conosciute e cantate tra tutte quelle incise da Francesco De Gregori in oltre cinquant'anni di carriera. Lo testimonia pure il lungo elenco delle cover che ne sono state realizzate: da Miguel Bosè ai Ricchi e Poveri, passando per Gianni Morandi (che venne pure trascinato in tribunale dal cantautore romano perché ne eseguì solo due strofe: per De Gregori, che vinse la causa, la voce di "In ginocchio da te" non aveva rispettato il suo lavoro artistico - anni dopo il Principe si pentì, giudicando assurdo il suo comportamento).

Ma fu anche la canzone che sancì la rottura tra De Gregori e la canzone cosiddetta impegnata e dunque con la critica dell'epoca. Era il 1974 e il Principe, dopo essersi fatto molto apprezzare con dischi come "Alice non lo sa" e "Francesco De Gregori" e canzoni come "1940", "I musicanti", "Saigon", nel brano - ispirato a "Winderlude" di Bob Dylan - che chiudeva il lato a dell'ellepi "Rimmel" cantava a ritmo di valzer: "Buonanotte, buonanotte fiorellino / Buonanotte tra le stelle e la stanza / Per sognarti devo averti vicino / E vicino non è ancora abbastanza". Troppo, per un cantautore, nell'epoca in cui solo chi scriveva testi politicizzati e impegnati poteva ambire ad essere considerato tale. Tra i primi a scagliarsi contro il De Gregori di "Buonanotte fiorellino" fu non a caso Giaime Pintor, critico della rivista "Muzak", vicina agli ambienti della sinistra extraparlamentare, che stroncò senza diritto di replica "Rimmel":.

"È evidente, peraltro, che l'evocazione (e la presunzione di far poesia) faccia scivolare il canto degregoriano kitsch in cui non tanto Gozzano è presente, quanto i baci Perugina. Chi osasse citare il decadentismo italiano, peggio quello francese, l'ermetismo o Lorca o persino Dylan nel caso di 'Buonanotte fiorellino' o di 'Piccola mela', commetterebbe un flagrante reato di lesa cultura".

Nel suo mastodontico volume "Francesco De Gregori - I testi" il giornalista Enrico Deregibus racconta che il testo di "Buonanotte fiorellino" nacque in Sardegna, mentre De Gregori sta lavorando al disco di Fabrizio De André con lui, pensando alla sua ragazza. Leggenda vuole che dopo averla fatta ascoltare a Faber, quest'ultimo si lasciò andare a un: "Belìn, bello questo: è un pezzo che fa soldi".

Potrebbe essere "solo" una canzone d'amore, romantica e sdolcinata: "Buonanotte fiorellino" lo è, in effetti. Ma oltre a questa chiave di lettura superficiale si nasconde un significato più interessante e complesso, che fa di questa canzone un piccolo gesto punk nella carriera di un artista non abituato al conformismo. A spiegarlo sarebbe stato lo stesso De Gregori, dialogando con Stefano Bollani nel suo "Via dei matti n° 0", analizzando il "fiorellino" del testo:

"Volevo una parola sdolcinata apposta, per rompere completamente il linguaggio impegnato di allora, lo stesso linguaggio che usavo anch'io in altre canzoni. Volevo fare questa canzone per rivendicare la zuccherosità dei sentimenti. il fatto che il privato non fosse necessariamente da coniugarsi in politico, ma che fosse completamente una canzone privata in cui uno poteva anche esprimersi in una maniera un po' sciocca, se vuoi. Quindi 'fiorellino', 'monetina': tutti questi diminutivi erano studiati apposta per provocare me stesso, non il pubblico".

L'album "Rimmel" rimase in classifica per 60 settimane, arrivando fino al secondo posto, e vendette più di 400.000 copie. Alla fine del 1975 risultò essere l'album più venduto dell'anno.