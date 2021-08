Gli Scorpions provano un inedito in studio: guarda / ascolta

Mikkey Dee, già batterista dei Motorhead ora in forze alla band di “Still Loving You”, ha postato sul suo canale Instagram ufficiale un video che riprende gli Scorpions impegnati nella prova di un brano inedito: la session ha avuto luogo presso lo studio di proprietà del gruppo ad Hannover, in Germania. Al momento non è dato sapere il titolo ufficiale del brano, anche se la parte eseguita dal cantante Klaus Meine potrebbe suggerire “Seventh Sun” come possibile intestazione.

“Provando le nuove canzoni in vista del prossimo tour: roba tosta davvero”, si è limitato a commentare Dee.

Le “nuove canzoni” alle quali ha fatto riferimento l’artista riguardano quelle scritte e registrate per il prossimo album da studio della veterana formazione tedesca, ideale seguito di “Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads” del 2017 che mescolava brani di repertorio a episodi inediti: il disco, che avrebbe dovuto essere registrato a Los Angeles da Greg Fidelman ma che, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, è stato fissato su nastro in remoto dal gruppo con l’assistenza del tecnico del suono Hans-Martin Buff, dovrebbe essere pubblico a inizio 2022, verosimilmente prima - o in concomitanza - con l’avvio del nuovo tour.

Gli impegni dal vivo degli Scorpions saranno inaugurati da una residency al Planet Hollywood di Las Vegas che avrà luogo tra i prossimi 26 marzo e 16 aprile: successivamente il gruppo si sposterà in Europa, dove - al momento - sono in programma solo due date per il 23 e 24 giugno rispettivamente all’Hellfest di Clisson, in Francia, e al Rock Imperium Festival di Cartagena, in Spagna.