Sebastian Bach: ‘Sono positivo al Covid-19 ma sto bene: per fortuna ho fatto il vaccino’

La recrudescenza della pandemia da SarS-Cov-2 negli USA sta creando non pochi problemi alla comunità musicale americana: oltre all’annullamento del festival New Orleans Jazz Fest, il virus ha provocato battute d’arresto al tour dei Limp Bizkit, a quello dei Lynyrd Skynyrd e a quello dei Tesla (le attività live della band sono state sospese dopo la diagnosi di positività del chitarrista Frank Hannon). Al novero dei contagiati di lusso nelle ultime ore si è aggiunto anche il già leader degli Skid Row Sebastian Bach: a darne notizia è stato lo stesso frontman per mezzo di un post pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale.

“Dopo due concerti e un ritrovo di mia moglie con i compagni di scuola, sono tornato a casa e mi sono ritrovato positivo al Coronovirus”, ha fatto sapere il cantante, che con molto senso civico ha elencato in video tutti i luoghi visitati negli ultimi giorni. Se anche voi siete stati in uno di questi posti, anche voi potreste aver contratto il Covid. Grazie a Dio sono vaccinato, non vedo l’ora di farne una seconda dose: tutti i sintomi se ne sono andati”.

Riguardo al trattamento sanitario, Bach ha chiarito: “Devo dirvi che mi sento benissimo. Sono completamente vaccinato: a marzo mi è stata somministrata la dose unica di Johnson & Johnson”.

Riguardo l’adesione alla campagna vaccinale nei giorni scorsi si è espresso in termini molto netti il chitarrista dei Queen Brian May: “I no-vax sono pazzi”, ha detto lo storico sodale di Freddie Mercury all'Independent, “Ci sono molte prove per dimostrare che la vaccinazione aiuta. Ci sarà sempre qualche effetto collaterale in qualsiasi farmaco che prendi. Ma andare in giro a dire che i vaccini sono un complotto per ucciderti? Mi dispiace, è una cosa da matti”.