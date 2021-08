Damon Albarn: ‘Quando mi picchiarono per colpa di un cappello’

In una recente intervista concessa alla testata scozzese Herald Damon Albarn ha parlato - tra le altre cose - della sua visione relativa all’identità nazionale: per chiarire meglio il suo pensiero il frontman e compositore già a capo di Blur e Gorillaz ha raccontato un episodio risalente alla sua infanzia.

“Non ho mai provato alcun sentimento di tipo nazionalista: non riuscivo proprio a capire cosa fosse”, ha detto l’artista nato a Londra e cresciuto nell’Essex: “Ricordo che quando andai per la prima volta alla scuola pubblica la Scozia aveva partecipato ai campionati mondiali di calcio, nel 1978. Comprai un cappellino della squadra e lo indossai a scuola: mi riempirono di botte. Dopo quell’episodio imparai in fretta a capire cosa fosse il nazionalismo”.

Le recenti vicende politiche che hanno interessato la Gran Bretagna potrebbero, a detta di Albarn (che dallo scorso gennaio ha acquisito anche la cittadinanza islandese ), acuire i sentimenti nazionalisti dei suoi compatrioti: “La Brexit ha aperto il vaso di Pandora, dal quale sono uscite un sacco di cose che la nostra generazione pensava di aver superato. Mi riferisco a un certo razzismo ignorante e all’estremismo: pensavamo di essercene liberati, ma ora gli è stata data la base per perpetuare un ottuso e ignorante spirito di aggressione”.