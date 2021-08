Lynyrd Skynyrd, il chitarrista Rickey Medlocke positivo al Covid: si ferma il tour USA

Rickey Medlocke (nella foto, in primo piano), chitarrista in forze dal 1996 nel gruppo di “Free Bird”, è risultato positivo al SarS-Cov-2: a darne notizia è stata la stessa formazione southern rock per mezzo di una nota pubblicata sui propri canali social ufficiali.

“A causa di circostanze indipendenti dalla nostra volontà, i Lynyrd Skynyrd non potranno esibirsi per i prossimi quattro concerti a Canton (Ohio), Jackson (Michigan), Atlanta (Georgia) e Cullman (Alabama)”, si legge nella nota: “Un elemento della band, Rickey Medlocke, è risultato positivo al Covid-19. Rickey si sta riposando, a casa, e sta rispondendo bene alle cure. Vi terremo aggiornati sulle sue condizioni”. Lo spettacolo in programma per il prossimo venerdì 13 agosto ad Atlanta è stato rinviato al prossimo 23 ottobre.

Lo stop al tour arriva solo a poche settimane dall’operazione d’urgenza al cuore al quale è stato sottoposto, alla fine dello scorso mese di luglio, Gary Rossington, membro fondatore dei Lynyrd Skynyrd e a oggi unico rappresentante del nucleo originale della storica band di “Sweet Home Alabama”.

Il gruppo è attualmente impegnato nel The Last of the Street Survivors Farewell Tour, partito all’inizio di maggio tre anni fa: la tournée avrebbe dovuto fare tappa in Europa la scorsa estate - con due eventi anche in Italia, a Verona e Lucca, rispettivamente il 28 giugno e 2 luglio - ma la stringa di appuntamenti fu rinviata a data da destinarsi a causa del peggioramento del quadro epidemiologico nel Vecchio Continente.