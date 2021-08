Eurovision Song Contest 2022, le indiscrezioni su città ospitante e conduzione

Sebbene la prima scrematura delle candidature avanzate da diverse città italiane per ospitare la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest abbia lasciato in gioco buona parte degli undici concorrenti ai blocchi di partenza, tra esclusioni clamorose (Firenze) e promozioni sorprendenti come quella di Alessandria (per la quale - riferisce La Stampa - nemmeno il responsabile del comune “sa nulla”) e Palazzolo Acreide, centro di appena poco più di 8000 abitanti in provincia di Siracusa, a giocarsi effettivamente l’opportunità di accogliere la popolare manifestazione canora internazionale sarebbero solo tre grandi città del nord del Paese.