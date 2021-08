Quando Adriano Celentano si mise la bandana con Little Steven

Domenica d'agosto, poche notizie e poche novità musicali. Così, senza un vero motivo - lo diciamo apertamente - vi riproproniamo un video interessante, di un genere molto apprezzato dai nostri lettori: le interviste surreali di Adriano Celentano.

Quelle a David Bowie e ai R.E.M. sono tra quegli articoli che riproproniamo periodicamente e puntualmente tra i più letti. A scanso di equivoci - c'è anche qualche fan del Molleggiato che si è offeso - diciamo che apprezziamo molto sia questi video, sia il cantante che si è inventato un genere televisivo di interviste che oggi è pure tornato di moda (Valerio Lundini, ci sei?).

Il protagonista di questa nuova puntata è Little Steven: ci siamo imbattuti in questo video navigando su YouTube (stavamo cercando un video di Springsteen per una articolo). L'intervista è del 1987, a "Fantastico": Little Steven, uscito dalla E Street Band da qualche anno, ha appena pubblicato il terzo album solista "Freedom - No Compromise" e canta quella che è una delle sua canzoni più famose, "Bitter fruit" (qualche anno dopo verrà anche tradotta in italiano da Antonello Venditti, "Prendilo tu questo frutto amaro").

Poi arriva Celentano, con tanto di bandana in testa, come l'ospite. L'intervista comincia con un memorabile:

"Senti Little, senti Stefano, come vedi il mondo?"

Ad un certo punto arrivano Heather Parisi e Massimo Boldi, ma alla fine l'intervista prende pure una piega seria. Fino a quando arriva la ballerina che annuncia che dopo farà un balletto su "Bitter fruit". Lì Little Steven, che ha riempito di complimenti Celentano, appare un po' spaesato.

A differenza di David Bowie, che diede a Celentano dell'idiota poco dopo l'intervista, Little Steven apprezzo l'occasione di parlare di problemi che gli stavano a cuore. Nel 2015, su Twitter ricordò l'intervista con un "Celentano, my hero!"