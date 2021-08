Addio a Dennis Thomas (Kool & The Gang)

È mancato all'età di 70 anni Dennis Thomas, uno dei fondatori del gruppo statunitense dei Kool & the Gang: lo ha comunicato la band attraverso il suo profilo facebook. Soprannominato Dee Tee, era uno dei sassofonisti della band: nato il 9 febbraio 1951 in Florida, sposato con Phynjuar Saunders Thomas viveva da tempo nel New Jersey ed è mancato presso la sua abitazione

La band nacque dal nucleo dei Jazziacs composti da Ronald “Khalis” Bell (scomparso l'anno scorso) con suo fratello Robert “Kool” Bell assieme agli i Robert “Spike” Mickens, Dennis Thomas, Ricky Westfield, George Brown e Charles Smith: il nome venne poi cambiato il proprio nome in Kool & The Gang. Sebbene conosciuto specialmente a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, con brani quali “Celebration” (1980) e “Get down on it” (1982) gruppo ha pubblicato il proprio primo album eponimo nel 1970. L’ultimo lavoro discografico dato alle stampe dai Kool & The Gang è il disco natalizio “Kool for the Holidays” del 2013.

Tra le altre cose, la musica dei Kool & The Gang ha accompagnato diversi film famosi come - per esempio - “La febbre del sabato sera”, la cui colonna sonora include la canzone “Open Sesame”, e “Pulp Fiction”, con il commento sonoro caratterizzato - tra gli altri - dal brano “Jungle Boogie”.