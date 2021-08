I Foo Fighters suonano cover dei Bee Gees contro i bigotti

Da quasi dieci anni i Foo Fighters litigano con i bigotti della Westboro Baptist Church, che in questi giorni hanno organizzato manifestazioni di protesta contro gli spettacoli della band in Kansas. Negli anni passati, i Foo Fighters hanno organizzato spettacoli di contro-protesta, rispondendo colpo sul colpo alle dimostrazioni. Come riportato da Pitchfork alcuni manifestanti battisti di Westboro si sono riuniti ancora una volta fuori dall'Azura Amphitheatre a Bonner Springs, nel Kansas, per protestare contro Grohl e la sua band rock'n'roll. Questa volta, i Foo Fighters sono saliti su un camion per eseguire "You Should Be Dancing" dei Bee Gees (leggi qui per approfondire) davanti agli occhi attoniti dei manifestanti.

“Signore e signori, ho qualcosa da dire. Perché sai cosa? Ti amo", ha detto Grohl. “Per come la vedo io, amo tutti. Questo è quello che dovresti fare. Offro tutto il mio amore e non dovresti odiare". .

Dave Grohl & The Foo Fighters trolled the Westboro Baptist Church outside their concert in Kansas tonight. PLAYING DISCO. pic.twitter.com/Ci2yh1M7QR — talkie (@Talkie86) August 6, 2021

Come già abbiamo riferito, i Foo Fighters si sono reincarnati, per l'ultima loro pubblicazione discografica, in una cover band dei Bee Gees. Il disco, "Hail Satin", include, oltre a cinque canzoni estratte dall’ultimo album dei Foo Fighters, “Medicine at midnight”, uscito il 5 febbraio 2021, anche quattro cover dei Bee Gees del periodo "disco" della band australiana e una di Andy Gibb, "Shadow dancing".