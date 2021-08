Quella canzone di Kanye West con Paul McCartney per la madre Donda

“Donda” ricorre spesso in queste ultime settimane. Si tratta del nome della madre di Kanye West, mancata nel 2007, a cui il rapper vuole dedicare il suo nuovo album. Un progetto che negli ultimi tempi ha presentato per ben due volte ad Atlanta, davanti a migliaia di persone, ma che per il momento non è stato ancora reso pubblico. Cliccando qui potete leggere tutta la storia dietro la lavorazione di questo atteso disco. Non è certo la prima volta che il grande innovatore del mondo hip hop vuole dedicare un frammento della sua arte alla madre, morta per complicazioni operatorie. Le tristi melodie dell'album “808s & Heartbreak” sono ispirate alla sua scomparsa. E poi c’è una canzone, sempre per Donda, a cui il rapper è molto legato perché incisa con una leggenda della musica: si tratta di “Only One” registrata insieme a Paul McCartney e pubblicata nel dicembre 2014. I due poi hanno rinnovato la loro collaborazione per la canzone “FourFiveSeconds” dove in aggiunta c’è anche la cantante Rihanna ed infine nel singolo di Kanye “All Day”.

Ma “Only One” rimane qualche cosa di speciale perché è stata la prima collaborazione fra i due, che nonostante abbiano trent’anni di differenza hanno creato un feeling particolare. “Quando scrivevo con John (Lennon), lui si sedeva con la chitarra, io mi sedevo e facevamo “ping pong” (botta e risposta) fino a che non avevamo in mano una canzone. Con Kanye è stata la stessa cosa”, ha ricordato Paul McCartney. E sul brano ha aggiunto: ‘Mia madre mi era apparsa in sogno quando era morta anni fa. Ero un po’ agitato, erano gli anni 60 e stavo esagerando. Nel sogno lei mi disse “non preoccuparti, tutto andrà bene. Lascia che sia (Let It Be)’. Mi sono svegliato e ho pensato 'wow' e ho scritto la canzone. Ho detto questo a Kanye e lui mi ha risposto ‘scriverò una canzone su mia madre’. E così è stato, lo abbiamo fatto insieme. Lui è incredibilmente talentuoso ma controverso e può fare delle mosse eccentriche. Io mi sono reso conto che se le cose non avessero funzionato sarebbe bastato dirlo, stringerci la mano e lasciarci”.